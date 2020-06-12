شكرا لقرائتكم خبر عن كنيسة مارمرقس بالمعادي تقدم خدمة استشارات طبية لمرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت كنيسة القديس مارمرقس المعادي، تحت رعاية الأنبا دانيال أسقف كنائس المعادي وسكرتير المجمع المقدس، خدمة جديدة لتقديم الاستشارات الطبية المجانية لدعم مرضى كورونا.

ويشارك بالخدمة عدد من الأطباء المختصين في مختلف المجالات للتطوع لخدمة مرضى كورونا، وذلك لتقديم استشارات طبية لهم بشكل مجاني، كما يسهم الفريق الطبي بشكل عام لتقديم استشارات طبية للمرضى بمختلف الأمراض، تشجيعًا لبقائهم بالمنازل بالوقت الراهن للحد من التجمعات ويشارك بالخدمة عدد من الأطباء المختصين في مختلف المجالات للتطوع لخدمة مرضى كورونا، وذلك لتقديم استشارات طبية لهم بشكل مجاني، كما يسهم الفريق الطبي بشكل عام لتقديم استشارات طبية للمرضى بمختلف الأمراض، تشجيعًا لبقائهم بالمنازل بالوقت الراهن للحد من التجمعات جدير بالذكر، إن فيروسات كورونا هي فصيلة كبيرة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان، ومن المعروف أن عدداً من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر حالات عدوى الجهاز التنفسي التي تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد وخامة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (السارس). ويسبب فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً مرض فيروس كورونا كوفيد-19 Advertisements مرض كوفيد-19 هو مرض معد يسببه فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً، ولم يكن هناك أى علم بوجود هذا الفيروس وهذا المرض المستجدين قبل تفشيه فى مدينة يوهان الصينية فى الأول من ديسمبر 2019.

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