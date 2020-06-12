القوى العاملة: إلغاء وإيقاف نشاط 9 شركات لإلحاق العمالة بالخارج لمخالفة القانون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

قررت وزارة القوى العاملة، إلغاء وإيقاف نشاط 9 شركات من مزاولة عملية إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، ولحين زوال أسباب الإيقاف، فضلا عن رفع الإيقاف عن شركتين لإلحاق العمالة المصرية بالخارج لزوال أسباب الوقف.

وأوضح محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الشركات الست التي تم إلغاء نشاطها هي: "كريم سيف" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (1167)، و"الشحات" ترخيص (1178)، و"رمز العمران" ترخيص (1174)، و"النغم" ترخيص (1169)، و"توظيف مصر" ترخيص (799)، و"إيمار" ترخيص (1176).

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وأضاف الوزير، في بيان اليوم، أن الشركات الثلاث التي إيقاف نشاطها لحين زوال أسبابه: "عيون السيح" ترخيص (844)، و"فجر المدائن" ترخيص (1078)، و"علاء شادي" ترخيص (1239).

وتابع سعفان: أن الشركتين التي تم رفع الإيقاف عنهما هما:"إسراء الخليج" ترخيص رقم 1150 شركات، و"الإمتياز" ترخيص رقم (1185) شركات.

وأشار الوزير، إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضي أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتا إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها في سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.