المنسق الإعلامي لصندوق تطوير العشوائيات يعلن إصابته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:
أعلن ايهاب حنفي المنسق الإعلامي لصندوق تطوير العشوائيات، إصابته بفيروس كورونا.
وقال حنفي عبر الحساب الرسمي، له بموقع "فيسبوك، الجمعة، "بعد تأكد إصابتي بالفيرس اللعين Covid-19، أدعو الله أن يحفظ الجميع، فهي تجربة قاسية للخوف الشديد على من حولك، وعدم وجود أعراض واحدة واعتقد ده صعوبته".
وتابع: "أعلم أن الكثير لا يعلم، لكن بشكر كل من لاحظ غيابي، وأرسل لي ـو كلمني تليفونيا للاطمئنان، ربنا يحفظكم جميعا ويحفظ مصر".
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