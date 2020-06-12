أخبار مصر | تطهير 40 ألف منشأة حكومية وشوارع حيوية ورئيسية وفرعية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 03:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تطهير 40 ألف منشأة حكومية وشوارع حيوية ورئيسية وفرعية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت محافظة الجيزة، حملة مكثفة، لتطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية والفرعية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه تم تطهير وتعقيم 40 ألف منشأة حكومية وشوارع رئيسية وحيوية وفرعية ومحلات ومنازل والأماكن العامة وعددًا من مقار مكاتب البريد والبنوك بالأحياء والمراكز، خلال الأسبوعين الماضيين في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وكلف محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالاصطفاف اليومي لجميع معدات التطهير ونشر فرق التطهير والتعقيم بكافة شوارع وقرى المحافظة على أن تكون الأولوية للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وكإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه يتم يوميا تسيير سيارات بمكبرات صوتيه تجوب الشوارع لنشر التوعية اللازمة للمواطنين واهم الإرشادات الصحية وسبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الكماة في أثناء التردد على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أوالبنوك، أو في أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصه حفاظا على سلامتهم.

وفي الإطار نفسه، استعرض محافظ الجيزة، مجهودات التطهير التي نفذتها المحافظة أمس من خلال مديرية الطب البيطري مشيرا أن بحي العمرانية تم تطهير وتعقيم مبانٍ مديرية الطب البيطري بالجيزة ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الفاو وقسم الطالبية من الخارج.

وفي الوراق تم تطهير وتعقيم مبنى حي الوراق بالكامل وقسم الشرطة والوحدة البيطرية بوراق العرب ومكتب بريد وراق العرب و3 شوارع جانبيه من شارع الجمعية الزراعي بإجمالي عدد 70 واجهة منزل و50 محلا، كما تم تطهير مسجد حافظ إبراهيم ومسجد قسم شرطة الوراق.

وفي العياط تم تطهير وتعقيم مستشفى العياط المركزي بالكامل والشارع الرئيسي وشارع الجيش وإدارة العياط البيطرية وفي جنوب الجيزة تطهير وتعقيم وقسم شرطة الجيزة وميدان الجيزة وفي أوسيم تم تطهير 250 واجهة ومحيط المصانع بالمنطقة الصناعية بالبراجيل.

وفي الواحات البحرية تم تطهير وتعقيم مستشفى الواحات البحرية وعدد 4 مبانٍ وقسم الطواري ووحدة الرعاية الصحية ومعمل تحليل إلى جانب 6 من المحلات التجارية.