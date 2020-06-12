أخبار مصر | تطهير 40 ألف منشأة حكومية وشوارع حيوية ورئيسية وفرعية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 03:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تطهير 40 ألف منشأة حكومية وشوارع حيوية ورئيسية وفرعية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نفذت محافظة الجيزة، حملة مكثفة، لتطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية والفرعية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه تم تطهير وتعقيم 40 ألف منشأة حكومية وشوارع رئيسية وحيوية وفرعية ومحلات ومنازل والأماكن العامة وعددًا من مقار مكاتب البريد والبنوك بالأحياء والمراكز، خلال الأسبوعين الماضيين في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
وكلف محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالاصطفاف اليومي لجميع معدات التطهير ونشر فرق التطهير والتعقيم بكافة شوارع وقرى المحافظة على أن تكون الأولوية للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وكإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.
وأشار إلى أنه يتم يوميا تسيير سيارات بمكبرات صوتيه تجوب الشوارع لنشر التوعية اللازمة للمواطنين واهم الإرشادات الصحية وسبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.
وناشد المحافظ المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الكماة في أثناء التردد على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أوالبنوك، أو في أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصه حفاظا على سلامتهم.
وفي الإطار نفسه، استعرض محافظ الجيزة، مجهودات التطهير التي نفذتها المحافظة أمس من خلال مديرية الطب البيطري مشيرا أن بحي العمرانية تم تطهير وتعقيم مبانٍ مديرية الطب البيطري بالجيزة ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الفاو وقسم الطالبية من الخارج.
وفي الوراق تم تطهير وتعقيم مبنى حي الوراق بالكامل وقسم الشرطة والوحدة البيطرية بوراق العرب ومكتب بريد وراق العرب و3 شوارع جانبيه من شارع الجمعية الزراعي بإجمالي عدد 70 واجهة منزل و50 محلا، كما تم تطهير مسجد حافظ إبراهيم ومسجد قسم شرطة الوراق.
وفي العياط تم تطهير وتعقيم مستشفى العياط المركزي بالكامل والشارع الرئيسي وشارع الجيش وإدارة العياط البيطرية وفي جنوب الجيزة تطهير وتعقيم وقسم شرطة الجيزة وميدان الجيزة وفي أوسيم تم تطهير 250 واجهة ومحيط المصانع بالمنطقة الصناعية بالبراجيل.
وفي الواحات البحرية تم تطهير وتعقيم مستشفى الواحات البحرية وعدد 4 مبانٍ وقسم الطواري ووحدة الرعاية الصحية ومعمل تحليل إلى جانب 6 من المحلات التجارية.
خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.
تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس
وأضاف أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
المحافظات التي سجلت أعلى وأقل معدل إصابات بفيروس كورونا
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 39726 و1377 حالة وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".