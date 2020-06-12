أخبار مصر | الحكومة تستقبل 3 آلاف شكوى تخص وزارة التضامن

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 03:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الحكومة تستقبل 3 آلاف شكوى تخص وزارة التضامن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن دور وزارة التضامن الاجتماعي برز في بحث ودراسة عدد (3306) شكاوى وأسفر ذلك عن إصدار وإعادة تفعيل عدد (320) كارت تكافل وكرامة للأسر المطابقة لشروط الصرف ببرنامج الدعم النقدي المشروط، إلى جانب دراسة عدد (185) شكوى بشأن الأشخاص بلا مأوى وإيداع مسنين ومشردين بدور الرعاية المناسبة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية وعينية عاجلة لعدد (١٧٨) أسرة تقدمت باستغاثات للمنظومة خلال الشهر، حيث أظهرت نتائج البحوث احتياجهم نتيجة تردي الحالة المعيشية لهم بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأوضح في ذات السياق، انتهاء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من بحث ودراسة عدد (1435) شكوى وكانت شكاوى التضرر من تأخر الاستحقاق وإنهاء إجراءات التسوية وضم المدد التأمينية لبعض المواطنين هي اعلى الشكاوى في هذا المجال، وكانت أبرز نتائجها دراسة الشكاوى تسجيل عدد (150) معاشا على الحاسب الآلي وتحديد موعد الصرف الفعلي للمستحقين.

وفيما يتعلق بوزارة الموارد المائية والري انتهت خلال الشهر من بحث ودراسة عدد (227) شكوى وطلبا، وكان اغلبها يتعلق بتطهير المجاري المائية من مخلفات القمامة والحشائش، يليها شكاوى طوارئ انقطاع أو نقص المياه ببعض المساقي الخصوصية أثناء دور العمالة، وتلقى تلك الشكاوى اهتماما كبيرا من قبل أجهزة وزارة الموارد المائية والري، حيث يتم التحرك الفوري والتأكد من وصول المياه إلى نهايات المساقي، وأن الزراعات بحالة جيدة، كما تابعت الوزارة شكاوى وطلبات المواطنين بشأن مد وصيانة وإحلال وتجديد شبكات الصرف الزراعي.

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كما أكد مدير المنظومة بروز دور البنك المركزي في سرعة الرد على شكاوى بعض المواطنين حول صرف منحة العمالة غير المنتظمة، والتواصل مع المواطنين للتأكد من الاستجابة لشكاواهم وحسن سير عملية صرف المنحة، وكذا الشكاوى من أعطال ماكينات الصراف الألى أو عدم تغذيتها او الازدحام وتنظيم إجراءات الصرف خاصة في الثلث الأخير من الشهر، الذي شهد صرف رواتب العاملين ومعاشات المواطنين تطبيقًا لقراري وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي بالإضافة إلى الشكاوى الأخرى المتعلقة بالقطاع المصرفي حيث حرص البنك على التفاعل الفورى مع هذه الشكاوى.

واستعرض الرفاعي عددًا من نماذج الاستجابات خلال شهر مايو الماضي، جاء في مقدمتها رصد شكوي من احد مواطني مدينة قفط، محافظة قنا من توقف وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى قفط التعليمي وبالتوجيه الي وزارة الصحة والسكان أفادت بإخلاء المستشفى وجميع اقسامها وفقا لقرار المحافظ لتحويلها إلى حجر صحي للمصابين بفيروس كورونا وتحويل المرضى الذين يتلقون جلسات الغسيل الكلوي بها الى وحدة الغسيل بمستشفى البراهمة وانه بعد استبدال مستشفى قفط بمستشفى الحميات تم استعادة الوضع السابق، وعودة جميع المرضى الى وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى قفط لمتابعة جلساتهم.

وشملت نماذج الإستجابات شكوى من أحد المواطنين بانفجار خط غاز طبيعي بالقرب من محطة مترو حلمية الزيتون أمام مطلع كوبري الحلمية، الأمر الذي نتج عنه حريق بالموقع، وبالتوجيه إلى وزارة البترول والثروة المعدنية أفادت بأنه فور تلقي الشكوى تم توجيه طوارئ الغاز حيث تم السيطرة على الموقف وغلق ٣ محابس دون التأثير على إمدادات العملاء، وتمكنت الحماية المدنية بمحافظة القاهرة بمساعدة طوارئ عمليات الزيتون من السيطرة على الحريق أسفل كوبرى حلمية الزيتون، وتم إصلاح الخط عقب إخماد الحريق وتم الإفادة بعدم حدوث أي خسائر بشرية.

ورصدت المنظومة عددا من المنشورات المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي احدها عن وجود سيدة مسنة بلا مأوى تفترش مدخل إحدى العمارات بمنطقة عمارات العبور بشارع صلاح سالم بمحافظة القاهرة، وتظهر عليها علامات الإعياء الشديد، وانه قد تم طردها من قبل أحد أقاربها للاستيلاء على معاش والديها، ومنشور آخر بوجود مسن بلا مأوى بمنطقة الدويقة بمحافظة القاهرة ملقى على وجهه، ويظهر عليه علامات الإرهاق والتعب الشديد، وفى الحالتين تم التنسيق مع فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، ومستشفى حميات العباسية لإجراء الفحص الطبي اللازم للتأكد من عدم إصابتهما بفيروس كورونا المستجد ضمن الإجراءات الاحترازية لحماية النزلاء والعاملين بدور الرعاية من الإصابة ونشر العدوى، وفور ظهور النتيجة التي جاءت سلبية، تولى فريق التدخل السريع بمديرية التضامن بمحافظة القاهرة إيداعهما بدار الرعاية الاجتماعية " عقيلة السماع " بحلوان