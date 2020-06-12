شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تأجيل 3 أشهر بسبب «كورونا».. بدء أعمال المرحلة الثالثة لإنشاء المتحف الأتوني بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد حميدة، مدير المتحف الأتوني بالمنيا، استئناف العمل بالمرحلة الثالثة بالمتحف الاتوني شرق النيل بمدينة المنيا، بعد توقف 3 شهور بسبب وباء كورونا المستجد، مؤكدا أنه كان من المقرر البدء في مارس الماضي بعد توقف عام إلا أنه تم التأجيل بسبب وباء فيروس كورونا .

وقال «حميدة» في تصريحات صحفية لـ «المصري اليوم» أن المرحلة الثالثة تشمل التشطيبات الداخلية للمتحف كله، وصالات العرض والفتارين والعرض المتحفي وكاميرات وأجهزة المراقبة، وأجهزة إطفاء الحرائق، والمنطقة اللوجستيه، والبازارات والكافيتريات، ومدرسة الترميم، وهي أعمال ممتدة من المرحلة الثانية وتنفذ بالمرحلة الثالثة، وتمتد إلى المرحلة الرابعة .

وأضاف «حميدة» أن حجم الأعمال المتبقية والجاري تنفيذها قد يتجاوز 350 مليون جنية تقريبا، خصص مجلس الوزراء منها 60 مليون بالمرحلة الثالثة، وجاري إنهاء المنحة الألمانية بقيمة 10 ملايين يورو، حيث من المتوقع أن تنتهي الأعمال في النصف الثاني من العام المقبل.

وأكد «حميدة» أن المتحف الأتوني سيكون من أكبر ثلاثة متحف في مصر، لكونه مقام على مساحة 25 فدان، وتكلفة ضخمة تجاوزت حتى الآن 350 مليون جنية، حيث يضم آلاف القطع الأثرية التي تعبر عن تاريخ مصر، بالإضافة إلى مدرسة لترميم الآثار ومناطق ترفيهية .

أكد المحافظ اللواء أسامة القاضي، خلال جولة تفقدية داخل المتحف أنه أحد المشروعات السياحية الهامة بالمحافظة، وسوف يساهم بقوة في دعم المحافظة سياحيًا وثقافيًا، من خلال وضع المنيا على الخريطة السياحية المحلية والعالمية، وتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية الوافدة إلى المحافظة، وثقافيًا من خلال خدمة المجتمع المحيط بالمتحف.

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محافظ المنيا يتفقد مشروع إنشاء المتحف الآتوني

محافظ المنيا يتفقد مشروع إنشاء المتحف الآتوني

محافظ المنيا يتفقد مشروع إنشاء المتحف الآتوني

محافظ المنيا يتفقد مشروع إنشاء المتحف الآتوني

محافظ المنيا يتفقد مشروع إنشاء المتحف الآتوني