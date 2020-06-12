شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 736 محضرا في حملات تموينية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لضبط الأسواق من خلال عدة إجراءات لحماية حقوق المواطن من جشع التجار وضبط الأسواق خلال الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد جراء فيروس كورونا المستجد.

فيما أوضحت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة تموين الشرقية، ان المديرية رفعت درجة الإستعداد ضمن الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الحكومة لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره ،من خلال عدة ضربات متلاحقة شنتها المديرية بالتنسيق مع مباحث التموين لضبط الأسواق، والتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية.

وأضافت أنه استمراراً للحملات الرقابية والتفتيشية التي تشنها الإدارات التموينية المختلفة على الأسواق والأنشطة التجارية، لضبط حركة البيع والشراء وحماية المواطنين من جشع التجار، ودأسفرت تلك الحملات خلال الاسبوع الماضى، عن تحرير ٧٣٦ محضراً متنوعاً منها تحرير ١٤١ محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة، لوجود مخالفات مابين نقص وزن وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية، ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتحرير ١٩٥ محضر في حملات رقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتجاز لوجود مخالفات، تنوعت ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة، وعدم صلاحية السلع للأستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص، ومحاضر غش تجارى وضد تجار تموينين مخالفين.

وأكدت على تكثيف جهود مديرية التموين الرقابية، على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقرارات التموينية، لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء ،والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة