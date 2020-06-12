شكرا لقرائتكم خبر عن هل أصبح فيروس كورونا أقل فتكًا بالمصريين؟..أرقام وتصريحات للمسؤوليين توضح الوضع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

3 شهور كانت مدة انتشار فيروس كورونا المستجد، في مصر، منذ تسجيل أول حالة له في شهر مارس لشخص أجنبي، وشهدت الفترة الماضية تأرجح في الآرقام، ولكن هل أصبح فيروس كورونا أقل شراسة في الشارع المصري على الرغم من تسجيل أكثر من ألف إصابة يومياً خلال الفترة الماضية؟.

في اجتماع جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزيرة الصحة هالة زياد، استعرضت الأخيرة، الإربعاء الماضي، الموقف الراهن من نسب الإصابة بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية، والتي تتركز بالأساس في محيط القاهرة الكبرى.

وأشارت إلى أن تزايد أعداد الإصابة ما يزال في الإطار المطمئن مقارنةً بالدول الأخرى ذات التعداد السكاني المماثل لمصر، حيث تلاحظ تناقص عدد الحالات الحرجة وثبات معدل الوفيات وزيادة سرعة التعافي لدى المصابين، وأكدت استمرار قدرة القطاع الطبي على التعامل مع الوضع الوبائي الحالي، سواء من حيث القدرة الاستيعابية للمستشفيات، أو توفير بروتوكولات العلاج الطبي المحدثة.

لم تكن هذه التصريحات التي تشير إلى أن الفيروس أصبح أقل شراسة مما كان عليه خلال الشهور الثلاث الماضية، حيث صرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه على الرغم من ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» اليومية خلال شهر يونيو والتي تسجيل أكثر من ألف إصابة، إلا أن معظم الإصابات بسيطة، وهو ما يعطي مؤشرا مطمئنا.

وفقاً لعدد من التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم مجلس الوزراء لبعض القنوات الفضائبة الخميس، أكد مساء أمس الخميس أن «كوفيد 19» أصبح أقل شراسة مما كان عليه منذ 3 أشهر على المستوى العالمي، موضحا أن أكثر من 85% من الإصابات الجديدة تعاني من أعراض بسيطة.

وذكر أن الإصابات التي تعاني من أعراض بسيطة لفيروس كورونا المستجد تستجيب للعلاج في المنزل ولا تحتاج الدخول إلى المستشفيات، مؤكدا «شدة فتك الفيروس أصبحت أقل في كل دول العالم».



قبل وزيرة الصحة ومتحدث مجلس الوزراء، كان لمستشار الرئيس للصحة، الدكتور عوض تاج الدين، في مايو الماضي، رأي مشابه، أن الفيروس سيتحول ليكون أقل شراسة، حيث قال في تصريحات تليفزيونية: «أن الفيروس سيكون كالأنفلونزا الموسمية، وسيحدث ذلك بعد أن يُكون المجتمع مناعة جماعية ضد الفيروس ويتحول بمرور الموقت لفيروس أقل شراسة»، وتابع «بمرور الوقت الفيروس هيتحول إلى أقل شراسة، وهيبقى فيروس عادي تتعايش معه المجتمعات».

ولكن ما هو الوضع على المستوى العالمي ؟، وفقاً لدكتور حسان زمرلي الطبيب في مستشفى بافيا بإيطاليا، قال في مقال له عبر شبكة cnbcarabia، إن آخر البيانات لمسار جائحة فيروس كورونا أظهرت إنخفاض ملحوظ بنسبة الإصابات الحرجة من مجمل المصابين بمرض كوفيد Covid19 على مستوى العالم من ٥ % في الأشهر الأولى لإنتشار العدوى إلى ٢ % في الأسابيع الأخيرة، لصالح الإصابات الطفيفة والمتوسطة التي تتماثل معظمها للشفاء، وذلك انعكس بإنخفاض عدد المرضى الذين يحتاجون لدخول أقسام العناية الفائقة، وبالتالي انخفاض في عدد الوفيات حول العالم.

ولكن ما هو ترتيب مصر من دول العالم في إصابات الفيروس المستجد؟:

يأتي ترتيب مصر في أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس مقارنة بدول العالم وفقاً لآخر تحديث تم عبر الموقع الإليكتروني لمجلس الوزراء، المرتبة 78 في نسبة الوفيات من إجمالي عدد المصابين، وتأتي في المرتبة 185 في نسبة التعافي أي بنسبة 26.9%، وذلك بالمقارنة مع كل الدول والمناطق على مستوى العالم التي ظهرت بها الإصابات بالفيروس، أما بالنسبة لإجمالي الإصابات بها لكل مليون نسمة جاءت في المرتبة 103، وفي المرتبة 30 في عدد المصابين بالفيروس من بين 215 منطقة ودولة حول العالم.

Advertisements

ووفق آخر إحصائية لفيروس كورونا في مصر، وصل إجمالي الإصابات الكلية حتى الآن 39 ألف و726 منذ ظهور الفيروس أول مارس الماضي، بينما وصل إجمالي الوفيات 1377، في حين وصل إجمالي المتعافين إلى 10691.

حول العالم، بلغ عدد الإصابات حول العالم 7مليون و616 ألف و598، وجاء إجمالي المتعاقين 3مليون و854 ألف و964، بينما إجمالي الوفيات 424 ألف و227.

وأصبحت نسبة الشفاء بفيروس كورونا حول العالم تبلغ 50.07% تقريبًا، لتتخطى نسبة الشفاء من الفيروس التاجي بذلك حاجز النصف، في إنجازٍ تاريخيٍ يتعلق برحلة السيطرة على مرض «كوفيد-19».