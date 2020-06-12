شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تعلن آخر موعد لتقديم أبحاث طلاب النقل إليكترونيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب أن الأحد 14 يونيه الجاري هو آخر موعد لتقديم الأبحاث لطلاب سنوات النقل إلكترونيا بكليات الجامعة.
وقال «المغربي»، إن الجامعة كانت قد قررت مد فترة تسليم الأبحاث لمدة أسبوع تنتهى يوم الأحد، وذلك مراعاة لظروف الطلاب الذين لم يتمكنوا من رفع أبحاثهم إلكترونيا خلال الفترة المحددة سابقا على الروابط التي حددتها الكليات.
وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن لجنة تقويم الطلاب قد عقدت اجتماعها برئاسته وتم مناقشة الاستعدادات لامتحانات السنوات النهائية مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.
كما ناقشت اللجنة أيضا وضع الطلاب الوافدين ورفع درجة الاستعداد القصوى بالإدارة الطبية للتعامل مع أي حالات طارئة خلال فترة الامتحانات.
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