شكرا لقرائتكم خبر عن قسطرة مخية تنقذ حياة شاب من الموت بالمستشفى التعليمي الجامعي بطنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، نجاح فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب ووحدة القسطرة المخية من إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 25 عاماً، من الموت بإجراء قسطرة مخية له في عملية ناجحة استغرقت ساعة ونصف بالمستشفي التعليمي العالمي.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن قسم جراحة المخ والاعصاب ووحدة القسطرة المخية استقبل شاباً من مدينة دمياط الجديدة يبلغ من العمر 25 عاماً، يعاني من وحمه شريانية وريدية عالية الضغط عالية السريان على مراكز الحركة على الجانب الأيسر من المخ تسببت بنزيف حاد بالمخ.

وأضاف عميد طب طنطا أن المريض تم عرضه على آكثر من مركز بالجمهورية وتم رفض إجراء قسطرة له لصعوبة إجراء الحاله واحتمال حدوث ضعف أو شلل بالجانب الأيمن من الجسم، موضحاً أن الوحمات المخية عموما من أصعب الأمراض في طرق العلاج، حيث لا تزال من أصعب الحالات التي يمكن علاجها سواء بالقسطرة أو الجراحة أو الاشعاع.

وقال الدكتورة محمد شداد أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب رئيس الفريق الطبي القائم بالعملية، أنه فور وصول الحالة تم عرضها على الأساتذة بالقسم للاستفادة من طرق العلاج المختلفة، وتم الاتفاق على إجراء القسطرة حيث أنها المخرج الوحيد لمنع تكرار النزيف بالمخ، وتم التوجيه من د. على سيف رئيس القسم بسرعة إجراء القسطرة العلاجية نظرا لخطورة الحاله الشديدة.

وأوضح رئيس الفريق الطبي، أنه تم إجراء القسطرة للمريض وغلق مصدر النزيف، وتم إفاقته في كامل وعيه وعدم حدوث أي تاثير في الحركه وحالته العامة مستقرة، مشيدا بجهود رئيس الجامعة د. مجدي سبع، ود.أخمد غنيم عميد طب طنطا، ود. حسن التطاوى المدير التنفيذي للمستشفيات، ود. محمود سليم مدير المستشفي التعليمي العالمي على توفير المناخ الملائم لهذا العمل.

من جانبه، أشاد الدكتور محمود سليم مدير المستشفي التعليمي العالمي بمهارة ومجهود الفريق الطبي الذي أُجري الجراحة، والذي ضم د. محمد شداد، ود. محمد على مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب، ود. عمر فراج مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب، ود. عبدالرحمن زهران نائب جراحة المخ والأعصاب، موجها الشكر لطاقم التخدير برئاسة د. هالة الجندي وطاقم التمريض المساعد.

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