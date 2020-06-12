شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» تشيد بدعم المجتمع المدني للمستشفيات بأجهزة ومستلزمات «صور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار تكاتف الجهود والمشاركة المجتمعية في ظل الظروف الراهنة، مقدما الشكر والتقدير للجهود المبذولة من رجال ومؤسسات المجتمع المدني، للدعم المتواصل لمنظومة الصحة بالمحافظة، بهدف تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية، ودعم ومؤازرة الجيش الأبيض بالمستشفيات.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بالدور الهام الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني خلال هذه الأزمة، لافتا إلى أنه تم دعم مستشفى الإبراهيمية المركزي بماكينة غسيل كلوي وسرير كهربائي خمسة حركة، وعدد ٢ جهاز لقياس ضغط الدم، وعدد ٢ سماعة وكمية من المستلزمات الطبية والوقائية، كما تم دعم مستشفي الصدر بالزقازيق بعدد ٢ جهاز أكواتشيك لتحليل سكر الدم، و٥ منظم شفط شبكة، و٢٠ فلوميتر أكسجين، و٢٠ منظم أسطوانة، بالإضافة إلى ٥٠ باج ماسك، حيث بلغت التكلفة التقديرية للتبرعات ٢٤٦٠٠ جنيه، لصالح المرضي بالمستشفى.

وأشار إلى أنه تم دعم مستشفى الصالحية الجديدة المركزي بعدد ٢٠ سرير فولر ٢ حركة، و٢٠ مرتبة مريض جلد فولر ١٠ سم، و٢٠ كوميدينو مستورد فايبر، و١٠ مونيتور «youker» ٥ وظائف ١٢ بوصة، و١٠ حامل مونيتور، و١٠ سرنجة محاليل، وجهاز أشعة متنقل هندي، و٥ أجهزة بلص بالكابل أوكسي، بتكلفة تقديرية بلغت ٤٥٠ ألف جنيه، بالإضافة إلى عدد ٢ جهاز أكواتشيك لحليل سكر الدم مزود بشرائط التحليل، وكمية من الشنط البلاستيكية مطبوعة للاستخدام في توزيع العلاج على المرضى بالعزل المنزلي، كما تم دعم مستشفى أبوحماد المركزي بسرير عناية، وجهاز سباب لوحدة العناية المركزة، وكمية من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية لصالح الفريق الطبي والمرضي بالمستشفي، وتم دعم مستشفى ديرب نجم المركزي بعدد ٦ آسرة ٢ حركة، و٤ حامل محاليل، و٣ جهاز مونيتور، وجهاز صدمات ألماني، وجهاز رسم قلب، ومضخة محاليل، وديزل قدرته ٥٠٠ ألف وات، بتكلفة تقديرية تبلغ ١٦٠ ألف جنيه، كما تم دعم مستشفي فاقوس النموذجى بمستلزمات طبية عبارة عن ١٠٠ أفارول عزل ووتر بروف، و٥٠ بدلة عمليات للأطباء، و١٤٠ كوفرته مقاس كبير، و١٨ كيس جمع غسيل، بتكلفة تقديرية بلغت ٩٦٦٣٠ جنيه، لصالح الفريق الطبي والمرضى بالمستشفى.

دعم مستشفيات الشرقية بأجهزة ومستلزمات طبية ووقائية

دعم مستشفيات الشرقية بأجهزة ومستلزمات طبية ووقائية

دعم مستشفيات الشرقية بأجهزة ومستلزمات طبية ووقائية

دعم مستشفيات الشرقية بأجهزة ومستلزمات طبية ووقائية

دعم مستشفيات الشرقية بأجهزة ومستلزمات طبية ووقائية

دعم مستشفيات الشرقية بأجهزة ومستلزمات طبية ووقائية