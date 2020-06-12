شكرا لقرائتكم خبر عن سحب 755 رخصة قيادة لعدم الالتزام بارتداء الكمامات في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، عن سحب 755 رخصة قيادة لسائقي السيارات بكافة الطرق بنطاق المحافظة منذ بدء تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لعدم التزامهم بإرتداء الكمامات الطبية ومخالفتهم القرارات التي اتخذتها الدولة لمواجهة إنتشار الفيروس.
وأكد المحافظ على استمرار تكثيف الحملات المرورية بمختلف الطرق للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتطبيق القانون على المخالفين حفاظاً على صحتهم وحمايتهم من الإصابة بالفيروس.
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