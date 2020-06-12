محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: معلومات سرية وردت لضباط مباحث قسم ثان أكتوبر باتجار عنصر إجرامي في المخدرات خاصة الهيروين. وأعد الرائد إسلام سمير رئيس وحدة المباحث أكمنة عدة أسفرت إحداها عن ضبط المتهم وبحوزته طبنجة معدلة عيار 9مم، 200 لفافة لمخدر الهيروين وزنت 300 جرام، مبلغ مالي وميزان حساس. أمام العقيد فوزي عامر مفتش قطاع أكتوبر، أقر المتهم بحيازته للهيروين بقصد الاتجار، والسلاح للدفاع عن تجارته غير المشروع، والمال حصيلة البيع. يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

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كانت هذه تفاصيل خبر سقط بـ 200 تذكرة.. سر معلومة قادت مباحث أكتوبر للإيقاع بتاجر هيروين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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