كمين إمبابة يوقع تاجر حشيش بـ 16 فرشا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تمكن ضباط مباحث إمبابة من ضبط عنصر إجرامي؛ لاتهامه بالاتجار في المخدرات. تحريات المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، أكدت أن أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية مقيم بمنطقة الوراق، يتاجر في المواد المخدرة متخذاً دائرة قسم شرطة إمبابة وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته 16 قطعة كبيرة الحجم لمخدر الحشيش وزنت 1,920 كيلو جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول. يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

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