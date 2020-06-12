حل لغز سرقة السيارات في 4 مناطق بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: ألقى ضباط مباحث مكافحة السيارات بالجيزة على عناصر تشكيل عصابي ارتكبوا 7 حوادث. أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة سرقة السيارات بمديرية أمن الجيزة أن 5 عناصر إجرامية يقيمون بإمبابة كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج والكالون ومساومة مالكيها، مُتخذين من دوائر أقسام "الأهرام – الدقي – العجوزة – أول أكتوبر" مسرحاً لنشاطهم الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبطهم، واعترفوا بارتكاب 7 جرائم سرقة سيارات، وأرشدوا عن أماكن إخفاء والتخلي عن السيارات المستولى عليها، وتم ضبطها. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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