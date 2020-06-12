ليلة سقوط "القنصل" مُزور شهادات التخرج الجامعية في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجح رجال مباحث الأموال العامة في ضبط شخص لاتهامه بتزوير شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية بالمنيا.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بمحافظة المنيا) بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال تزوير المحررات الرسمية، خاصةً شهادات التخرج المنسوب صدورها للجامعات المصرية مقابل حصوله على مبالغ مالية نظير ذلك النشاط المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (كارنيه عضوية منسوب لإحدى النقابات "مزور"- هاتف محمول بفحصه تبين اإحتوائه على العديد من شهادات التخرج المزورة المنسوب صدورها للعديد من الجامعات المصرية وجميعها تحمل خاتم شعار الجمهورية المقلد عبارة عن 13 شهادة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لجامعات ومعاهد مختلفة- بيان نجاح للشهادة الإعدادية خالى البيانات ومعد للتزوير).

بمواجهة المذكور أقر بنشاطه الإجرامي على النحو الوارد بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.