ضبط قضايا أموال عامة بقيمة 50 ألف جنيه و4 آلاف دولار خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة. وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 4 قضايا " اتجار في النقد – انتحال صفة – نصب وإحتيال على المواطنين –احتيال مصرفي" مُتهم فيها 5 أشخاص . وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة (50 ألف جنيه مصري – 4 آلاف دولار) تم ضبطها نقدياً ، وقرابة 7 ملايين جنيه تم الاستيلاء عليها من المواطنين في وقائع الاحتيال والنصب. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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