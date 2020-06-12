محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري. وأسفرت تلك الحملات عن ضبط صاحب شركة بحوزته 311 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر في المقطم قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. وضُط مالك هايبر لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير (بمحافظة البحيرة) لحجبه عن التداول ( 4970 "عبوة سجائر") مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مالك هايبر وصاحب شركة بـ 300 ألف قطعة مستلزمات طبية وعبوات سجائر مجهولة المصدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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