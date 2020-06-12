عامر يتلقى خطاب شكر من الجامعية الملية الإسلامية لجهوده في الترويج للغة العربية بالهند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تقدم قسم اللغة العربية وآدابها بالجامعة الملية الإسلامية بنيودلهي بالهند، بالشكر للدكتور يوسف السيد عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر، المشرف على مكتب ريادة الأعمال، للمحاضرة الافتراضية التي ألقاها حول " مظاهر التجديد في الأدب العربي المعاصر " القصة الشعرية أنموذجا.

ووجهت الجامعة الملية الإسلامية، بخالص التقدير للدكتور يوسف عامر، مشيدة بجهوده المشهودة في الترويج للغة العربية في ربوع الهند، متمنية له المزيد من النجاح والتوفيق في خدمة اللغة العربية.

وألقى الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر، المشرف على مكتب ريادة الأعمال بالجامعة، محاضرة افتراضية بالجامعة الملية الإسلامية حول " مظاهر التجديد في الأدب العربي المعاصر " القصة الشعرية أنموذجا"، في السادس من يونيو الجاري.

واختارت الأكاديمية الأدبية والثقافية "صوفي جميل اختر الأدبية" بمدينة كلكتا بالهند، العام الماضي، الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، لنيل الجائزة التي تقدمها الأكاديمية سنويًّا للمتميزين من أساتذة اللغة الأردية على مستوى العالم، بناءً على نتاجهم العلمي وخدمة اللغة الأردية وثقافاتها الإسلامية والأدبية.

وألقى "عامر" بحثا بالمؤتمر الذي عقدته الرابطة العالمية للغة الأردية بالهند بعنوان: "الشعر الملحمي في اللغة العربية والأردية والفارسية: أنشودة الحرب والسلام" الذي عقد يومي 30-31 يناير 2019م بمدينة دلهي- الهند .