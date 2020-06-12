منظومة الشكاوى الحكومية تتلقى 206 آلاف شكوى وطلب واستغاثة في مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_أحمد مسعد:

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، تابع من خلاله الجهود التي قامت بها المنظومة في تلقى ورصد شكاوى المواطنين على المنظومة، واستجابات الجهات الحكومية لها خلال شهر مايو 2020.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر لجميع العاملين بالمنظومة، الذين لا يدخرون جهدا فى سبيل حل مشكلات المواطنين، والتعامل السريع مع مطالبهم، مؤكدا: نتابع جهودكم، ونقدرها، ونثمن تعاونكم المستمر مع الجهات المعنية من أجل تحقيق هدف نبيل نصبو إليه جميعا، هو خدمة المواطن المواطن المصرى، خاصة فى ظل هذه الظروف الدقيقة، التى نواجه فيها جائحة كورونا، كما تقدم الدكتور مصطفى مدبولى بالشكر لجميع مسئولى الوزارات، والمحافظات، والجهات المعنية، الذين يساهمون بجهودهم فى حل المشكلات، والاستجابة للشكاوى التى ترد للمنظومة.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن المنظومة استقبلت 206 آلاف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر مايو 2020، بزيادة قدرها 28 ألف شكوى عن شهر أبريل 2020 بنسبة زيادة قدرها 16%.

وأوضح أنه تم الانتهاء من فحص ومراجعة عدد 202 ألف شكوى، حيث تم توجيه 181 ألف شكوى لجهات الاختصاص، وتم حفظ 21 ألف شكوى، وفقا لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال فحص 4 آلاف شكوى وطلب تمهيداً لاتخاذ اللازم بشأنها.

وأشار إلى أنه بدراسة مؤشرات المنظومة ونتائج تحليل موضوعات الشكاوى المسجلة خلال الشهر الماضى، اتضح اختصاص 10 وزارات هي القوى العاملة، التضامن الاجتماعى، الصحة والسكان، التموين والتجارة الداخلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء والطاقة المتجددة، التربية والتعليم، والبترول والثروة المعدنية بالنصيب الأكبر في استقبال والتعامل مع شكاوى وطلبات وإلتماسات المواطنين بنسبة 93% من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر. وقال: اختصت المحافظات بنسبة 5% من إجمالي الشكاوى الواردة خلال الشهر، وكان النصيب الأكبر من تلك النسبة بـ 9 محافظات هي (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، القليوبية، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ).

ولفت مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، في تقريره، إلى أنه في إطار تنفيذ الحكومة لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بصرف منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وفى ضوء الآليات والمعايير المطبقة لتوجيه هذه المنحة لمستحقيها لمدة ثلاثة أشهر والتي أقرتها اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، فقد استقبلت المنظومة خلال شهر مايو عدد 132 ألف شكوى.

وأوضح أنه تم مراجعة وفحص هذه الشكاوى حيث تلاحظ أن أعلى المحافظات التي وردت من قاطنيها شكاوى في هذا المجال هي محافظات (المنيا وسوهاج والجيزة والقاهرة والبحيرة وكفر الشيخ)، وتنوعت موضوعات تلك الشكاوى بين عدم استقبال رسالة الاستحقاق رغم تسجيل الطلبات على موقع وزارة القوي العاملة، وشكاوى عدم إدراج بيانات المواطن بقاعدة بيانات برنامج العمالة غير المنتظمة، وشكاوى التظلم من عدم الاستحقاق، وشكاوى من صعوبة التواصل مع الخط الساخن لوزارة القوى العاملة (142)، وشكاوى معوقات صرف المنحة، وطلبات من بعض المواطنين للتسجيل في المنحة ، وكذلك طلبات لصرف الدفعة الثانية من المنحة لمن قام بصرف الدفعة الأولى.

ولفت إلى أنه تم التنسيق مع وزارة القوى العاملة بشأن هذه الشكاوى وتوجيهها للجهات المعنية للمراجعة والتدقيق، وفى حالة ثبوت استحقاق صرف المنحة يتم إرسال رسالة نصية على الهاتف الخاص بالشاكى والمسجل بياناته على الموقع الرسمي للوزارة تفيد مكان وموعد الصرف.

وأكد مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أنه تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع القيادات العليا بالوزارات والمحافظات والهيئات والأجهزة الحكومية المختلفة للارتقاء بمستوى الأداء، وتحسين معدلات الاستجابة لشكاوى المواطنين وإزالة أسبابها، خاصة ما تطلب منها التنسيق بين أكثر من جهة، قامت تلك الجهات بتسجيل استجابات نوعية وكمية وفقا لطبيعة الشكاوى المسجلة خلال الشهر.

وأوضح أنه تلاحظ خلال هذا الشهر وجود تفاعل كبير من المواطنين في تسجيل الشكاوى والإستغاثات التي تتعلق بمظاهر تؤثر على سلامة الأرواح والمنشآت بما يؤكد أن وسائل تواصل المواطنين مع المنظومة ومن أهمها الموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg والخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء 16528، وتطبيق في خدمتك على الهاتف المحمول، باتت قريبة ومترسخة في أذهان المواطنين، ومن ذلك على سبيل المثال سرعة الإبلاغ عن حادث انفجار خط الغاز بمنطقة حلمية الزيتون، وفور تلقى البلاغ وبالتنسيق مع الجهات المعنية اتضح قيام وزارة البترول والثروة المعدنية وقوات الحماية المدنية بمحافظة القاهرة بدورهما في تأمين المنطقة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث وتأمين المنطقة وإزالة أسبابه.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أنه فى ذات السياق وطبقا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن تكون بلاغات وإستغاثات وشكاوى واستفسارات المواطنين حول جائحة كورونا المستجد (covid-19) على رأس أولويات عمل المنظومة، فقد قامت المنظومة بالتنسيق الفوري والمتابعة المستمرة لتفاعل الجهات المختلفة مع جميع شكاوى الطوارئ والاستفسارات الطبية الواردة من المواطنين حيث استقبلت خلال شهر مايو 15770 شكوى وطلبا استغاثة واستفسارا تتعلق بالنواحي الطبية المختلفة، حيث تم التنسيق مع القيادات المختصة بوزارة الصحة والسكان للتعامل مع هذه الحالات من خلال توجيه الحالات المشتبه فيها لإجراء الفحص الطبي واتخاذ اللازم تجاه تلك الحالات والمخالطين لها، وكذلك سرعة التعامل مع الإستغاثات الخاصة بالحوادث وحالات الطوارئ والحضانات، وغيرها بالتنسيق مع قيادات المستشفيات الجامعية.

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وأضاف أن وزارة الداخلية وقيادات المحافظات المختلفة قامت أيضاً بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين حول مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التجمعات وتنفيذ الحملات المستمرة على مناطق الشكاوى وتحرير المحاضر للمخالفين، ومنها على سبيل المثال فض سوق قرية البرادعة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية، وسوق قرية محلة زياد مركز سمنود، محافظة الغربية.

وقامت وزارتا الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج بالتعامل مع شكاوى المصريين العالقين بالخارج، ومنها على سبيل المثال دعم الإدارة التنفيذية للاتحاد المصري لكرة القدم في إنهاء إجراءات إجلاء العالقين الرياضيين بالمملكة العربية السعودية وعودتهم إلى مصر، حيث تم التنسيق بين وزارتي الخارجية والشباب والرياضة لإجراءات عودتهم على متن طائرتين يوم الجمعة الموافق ١٥ مايو، كما قامت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعامل مع طلبات المصريين بالخارج المسجلة على المنظومة، وتيسير إجراءات عودتهم، ومن هذه الدول المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ودولة روسيا الاتحادية وجمهورية السودان.

وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باتخاذ الإجراءات التي تزيل أسباب تخوفات أولياء الأمور التي وردت بالشكاوى المسجلة على المنظومة المتعلقة بإجراءات انتهاء العام الدراسى، وإعداد الأبحاث لسنوات النقل، حيث قامت الوزارة بالاستجابة لطلبات ومقترحات المواطنين لتيسير سبل التواصل مع إدارة منصة تحميل الأبحاث (ادمودو) وكذلك إزالة أسباب شكاوى إجراءات تحميل الأبحاث، حيث تم نشر أرقام الدعم الفني للمنصة للتواصل عبر المكالمات و«واتس اب» و«تيليجرام» ، وفى ذات الوقت تعاملت الوزارة مع شكاوى أولياء الأمور لطلاب الثانوية العامة بتذليل العقبات التي تواجه الطلبة لأداء الامتحانات، مع توفير الإجراءات الاحترازية المناسبة، كما تعاملت الوزارة مع شكاوى أولياء أمور طلبة الثانوية العامة والمدارس الدولية (IG) حول إلغاء امتحانات المواد التي لا تدخل بالمجموع واستبدالها بكراسة (بوكلت) يتم تسليمه فى الموعد المحدد لذلك .

وعلى الصعيد الاجتماعي والإنساني أكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن دور وزارة التضامن الاجتماعي برز فى بحث ودراسة عدد (3306) شكاوى وأسفر ذلك عن إصدار وإعادة تفعيل عدد (320) كارت تكافل وكرامة للأسر المطابقة لشروط الصرف ببرنامج الدعم النقدي المشروط، إلى جانب دراسة عدد (185) شكوى بشأن الأشخاص بلا مأوى وإيداع مسنين ومشردين بدور الرعاية المناسبة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية وعينية عاجلة لعدد (١٧٨) أسرة تقدمت باستغاثات للمنظومة خلال الشهر، حيث أظهرت نتائج البحوث احتياجهم نتيجة تردي الحالة المعيشية لهم بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأوضح في ذات السياق، انتهاء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من بحث ودراسة عدد (1435) شكوى وكانت شكاوى التضرر من تأخر الاستحقاق وإنهاء إجراءات التسوية وضم المدد التأمينية لبعض المواطنين هي اعلى الشكاوى في هذا المجال، وكانت أبرز نتائجها دراسة الشكاوى تسجيل عدد (150) معاشا على الحاسب الآلي وتحديد موعد الصرف الفعلي للمستحقين.

وأضاف أن وزارة الموارد المائية والري انتهت خلال الشهر من بحث ودراسة عدد (227) شكوى وطلبا، وكان اغلبها يتعلق بتطهير المجاري المائية من مخلفات القمامة والحشائش، يليها شكاوى طوارئ انقطاع أو نقص المياه ببعض المساقي الخصوصية أثناء دور العمالة، وتلقى تلك الشكاوى اهتماما كبيرا من قبل أجهزة وزارة الموارد المائية والري، حيث يتم التحرك الفوري والتأكد من وصول المياه إلى نهايات المساقي، وأن الزراعات بحالة جيدة، كما تابعت الوزارة شكاوى وطلبات المواطنين بشأن مد وصيانة وإحلال وتجديد شبكات الصرف الزراعي.

كما أكد مدير المنظومة بروز دور البنك المركزي فى سرعة الرد على شكاوى بعض المواطنين حول صرف منحة العمالة غير المنتظمة، والتواصل مع المواطنين للتأكد من الاستجابة لشكاواهم وحسن سير عملية صرف المنحة، وكذا الشكاوى من أعطال ماكينات الصراف الألى أو عدم تغذيتها او الازدحام وتنظيم إجراءات الصرف خاصة في الثلث الأخير من الشهر، الذي شهد صرف رواتب العاملين ومعاشات المواطنين تطبيقاً لقراري وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي بالإضافة إلى الشكاوى الأخرى المتعلقة بالقطاع المصرفى حيث حرص البنك على التفاعل الفورى مع هذه الشكاوى.

كما عرض الدكتور طارق الرفاعي عدداً من نماذج الاستجابات خلال شهر مايو الماضي، جاء في مقدمتها رصد شكوي من احد مواطني مدينة قفط، محافظة قنا من توقف وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى قفط التعليمي وبالتوجيه الي وزارة الصحة والسكان أفادت بإخلاء المستشفى وجميع اقسامها وفقا لقرار المحافظ لتحويلها إلى حجر صحي للمصابين بفيروس كورونا وتحويل المرضى الذين يتلقون جلسات الغسيل الكلوي بها الى وحدة الغسيل بمستشفى البراهمة وانه بعد استبدال مستشفى قفط بمستشفى الحميات تم استعادة الوضع السابق، وعودة جميع المرضى الى وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى قفط لمتابعة جلساتهم.

كما تضمنت نماذج الإستجابات شكوى من أحد المواطنين بانفجار خط غاز طبيعي بالقرب من محطة مترو حلمية الزيتون أمام مطلع كوبري الحلمية، الأمر الذي نتج عنه حريق بالموقع، وبالتوجيه إلى وزارة البترول والثروة المعدنية أفادت بأنه فور تلقي الشكوى تم توجيه طوارئ الغاز حيث تم السيطرة على الموقف وغلق ٣ محابس دون التأثير على إمدادات العملاء، وتمكنت الحماية المدنية بمحافظة القاهرة بمساعدة طوارئ عمليات الزيتون من السيطرة على الحريق أسفل كوبرى حلمية الزيتون، وتم إصلاح الخط عقب إخماد الحريق وتم الإفادة بعدم حدوث أي خسائر بشرية.

ورصدت المنظومة عددا من المنشورات المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي Facebook احدها عن وجود سيدة مسنة بلا مأوى تفترش مدخل إحدى العمارات بمنطقة عمارات العبور بشارع صلاح سالم بمحافظة القاهرة، وتظهر عليها علامات الإعياء الشديد، وانه قد تم طردها من قبل احد أقاربها للاستيلاء على معاش والديها، ومنشور آخر بوجود مسن بلا مأوى بمنطقة الدويقة بمحافظة القاهرة ملقى على وجهه، ويظهر عليه علامات الإرهاق والتعب الشديد ، وفى الحالتين تم التنسيق مع فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعى، ومستشفى حميات العباسية لإجراء الفحص الطبي اللازم للتأكد من عدم إصابتهما بفيروس كورونا المستجد ضمن الإجراءات الاحترازية لحماية النزلاء والعاملين بدور الرعاية من الإصابة ونشر العدوى، وفور ظهور النتيجة التي جاءت سلبية، تولى فريق التدخل السريع بمديرية التضامن بمحافظة القاهرة إيداعهما بدار الرعاية الاجتماعية " عقيلة السماع " بحلوان.