محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
بدأت قبل قليل، شعائر صلاة الجمعة بمسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، بمدينة القاهرة، وهي الجمعة الثالثة، منذ تعليق الجمع والجماعات في 21 مارس الماضي.
وقررت وزارة الأوقاف، إقامة صلاة الجمعة اليوم بمسجد الحسين، بحضور 20 مصليًا، باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والتبادل الاجتماعي، لعدم حدوث أي أصابات، بفيروس "كورونا".
وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة، التي يلقيها الشيخ مصطفى عبدالسلام، أحد أئمة المسجد، عن: أسباب رفع البلاء، مع التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس.
ويقدم "الخليج 365" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة، عبر الرابط التالي:..اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.