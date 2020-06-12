مصر | ضبط 1366 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 1366 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة 1366 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام.

وجاء ذلك خلال حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري وجاءت المضبوطات كالتالي:

- ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية لحيازته (3300 طن سلع غذائية "كبدة مستوردة") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

- ضبط مالك مخزن "بدون ترخيص" لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة قويسنا (بمحافظة المنوفية) لحجبه عن التداول ( 6 طن سلع غذائية ("دقيق فاخر – سكر") بقصد رفع أسعارها.

- ضبط مالك شركة لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة الخانكة (بمحافظة القليوبية) لحيازته ( 500،22 طن "سمسم – ملح طعام" بدون مستندات مجهولة المصدر" مستلزمات إنتاج وكذا (100) كيلو جرام "طحينة" منتج نهائي) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

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- ضبط المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة سيدى جابر (محافظة الأسكندرية) لحيازته (55404 عبوة سلع غذائية "حلوى جافة – شيكولاتة - بسكويت") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

- ضبط مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة الدخيلة (محافظة الإسكندرية) لحجبه عن التداول (1410 قطعة "كمامة") بقصد رفع أسعارها.

- ضبط مالك المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المقطم (بمحافظة لقاهرة) لحيازته (311960 قطعة مستلزمات طبية "شاش طبى – رباط ضاغط – فوطة طبية – مريلة تمريض") مجهولة المصدر) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

- ضبط مالك هايبر لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير (بمحافظة البحيرة) لحجبه عن التداول ( 4970 "عبوة سجائر") مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.