مصر | ضبط تشكيل عصابي بالجيزة ارتكب 7 وقائع سرقة سيارات

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي بالجيزة ارتكب 7 وقائع سرقة سيارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على تشكيل عصابى إرتكبوا 7 وقائع سرقة سيارات.

أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة سرقة السيارات بمديرية أمن الجيزة قيام خمسة أشخاص ("لهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة إمبابة) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقة السيارات بأسلوب "كسر الزجاج والكالون" ومساومة مالكيها، مُتخذين من دوائر أقسام شرطة "الأهرام – الدقى – العجوزة – أول أكتوبر" مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب (7) جرائم سرقة سيارات وأرشدوا عن أماكن إخفاء والتخلى عن السيارات المستولى عليها، حيث أمكن ضبطها.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الحيزة، من ضبط شخصين لإستيلائهم على السيارات بالهرم.

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وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام شخصين مالك معرض تأجير سيارات، ومحاسب، له معلومات مسجلة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على السيارات.

حيث يقوم الأول بإستلام السيارات من مالكيها بقصد تأجيرها لهم مقابل مبلغ مالى وتسليمها للثانى الذى يقوم ببيعها بموجب عقد إبتدائى لآخرين مُتخذين من دائرتى قسمى (الأهرام – الطالبية) مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (8) وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها والسابق بيعها بمعرفتهما.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، والتي أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط ١٨ قضية أمن عام، وتنفيذ ١٢٤ حكم قضائي متنوع، وذلك على النحو التالى:

تمكنت في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط (6) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع، لفات سلك كهربائى) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من (2509215 "إثنان مليون وخمسمائة وتسعة ألف ومائتان وخمسة وعشرون جنيه).