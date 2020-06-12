مصر | ضبط موظف لاستيلائه على 3 ملايين جنيه في قنا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط موظف لاستيلائه على 3 ملايين جنيه في قنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط موظف بإحدى الجهات الحكومية بقنا لقيامه باستغلال موقعه الوظيفي والاستيلاء على أكثر من ثلاثة ملايين جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، قيام محاسب (مسئول الدفع الإلكتروني بإحدى الجهات الحكومية - مقيم بدائرة مركز شرطة قنا) باستغلال موقعه الوظيفي كونه مسئول الدفع الإلكتروني واستولى على مبلغ (3260340 ثلاثة مليون ومائتان وستون ألف وثلاثمائة وأربعون جنيه) قيمة استقطاعات لحساب بعض الجهات الحكومية وإصدار أوامر دفع وهمية تفيد سداد تلك المبالغ للجهات المستحقة كما أضافت التحريات قيامه بالإستيلاء على مبلغ ( 554924 جنيهًا) من خلال إصدار أوامر دفع وهمية لبعض الشركات وقيامه بالإستيلاء على تلك المبالغ لنفسه حيث تبين عدم وجود أية تعاملات مع تلك الشركات.

وأشارت التحريات إلى قيام المذكور بإيداع المبالغ المالية المستولى عليها بحسابه الشخصى بأحد البنوك والتي بلغ إجماليها ( 3815264 جنيهًا).

وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المختصة بالجهة المُشار إليها، كما أمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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ضبط مدير شركة لاتهامه بالنصب على مواطني الإسكندرية

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بتعرض أحد المواطنين مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، لواقعة نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص والاستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم توظيفها واستثمارها له مقابل ربح شهري.

ونجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بالإسكندرية بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الملابس والاكسسوارات.

وأكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا صحة المعلومات، وأسفرت عن قيام (مدير وشريك بإحدى شركات تجارة الملابس - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية – "له معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس والإكسسوارات الحريمي وذلك من خلال الشركة المُشار إليها، والحصول من المواطن المشار إليه على مبلغ (600 ألف جنيه) تحت ذات الزعم مقابل حصوله على ربح شهرى، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية.. أمكن ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.