أخبار مصر | إلغاء وإيقاف نشاط 9 شركات لإلحاق العمالة بالخارج لمخالفة القانون

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إلغاء وإيقاف نشاط 9 شركات لإلحاق العمالة بالخارج لمخالفة القانون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة القوى العاملة، وقف نشاط 9 شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، لمخالفتها القواعد والقوانين، ورفع الإيقاف عن اثنين آخريين.

وأوضح وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن الشركات الست التي تم إلغاء نشاطها هي : شركة "كريم سيف" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (1167)، وشركة "الشحات" ترخيص (1178)، وشركة "رمز العمران" ترخيص (1174)، وشركة "النغم" ترخيص (1169)، وشركة "توظيف مصر" ترخيص (799)، وشركة "إيمار" ترخيص (1176).

وأضاف الوزير أن الشركات الثلاث التي إيقاف نشاطها لحين زوال أسبابه هي : "عيون السيح" ترخيص (844) ، وشركة "فجر المدائن" ترخيص (1078) ، و"علاء شادي" ترخيص (1239).

وتابع أن الشركتين التي تم رفع الإيقاف عنهما هما: شركة "إسراء الخليج" ترخيص رقم 1150 شركات، و"الإمتياز" ترخيص رقم (1185) شركات.

وأشار إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضى أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتا إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.