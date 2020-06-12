أخبار مصر | خلال شهر.. الحكومة تستقبل 15770 شكوى واستغاثة واستفسارا بشأن النواحي الطبية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر خلال شهر.. الحكومة تستقبل 15770 شكوى واستغاثة واستفسارا بشأن النواحي الطبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومات الشكاوى الموحدة، أن بلاغات واستغاثات وشكاوى واستفسارات المواطنين حول جائحة كورونا المستجد على رأس أولويات عمل المنظومة.

وكشف، عن أن المنظومة استقبلت خلال شهر مايو 15770 شكوى وطلبا استغاثة واستفسارا تتعلق بالنواحي الطبية المختلفة، حيث تم التنسيق مع القيادات المختصة بوزارة الصحة والسكان للتعامل مع هذه الحالات من خلال توجيه الحالات المشتبه فيها لإجراء الفحص الطبي واتخاذ اللازم تجاه تلك الحالات والمخالطين لها، وكذلك سرعة التعامل مع الإستغاثات الخاصة بالحوادث وحالات الطوارئ والحضانات، وغيرها بالتنسيق مع قيادات المستشفيات الجامعية

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وأضاف الرفاعي، أن وزارة الداخلية وقيادات المحافظات المختلفة قامت أيضًا بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين حول مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التجمعات وتنفيذ الحملات المستمرة على مناطق الشكاوى وتحرير المحاضر للمخالفين، ومنها على سبيل المثال فض سوق قرية البرادعة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية، وسوق قرية محلة زياد مركز سمنود، محافظة الغربية.

وقامت وزارتا الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، بالتعامل مع شكاوى المصريين العالقين بالخارج، ومنها على سبيل المثال دعم الإدارة التنفيذية للاتحاد المصري لكرة القدم في إنهاء إجراءات إجلاء العالقين الرياضيين بالمملكة العربية السعودية وعودتهم إلى مصر، حيث تم التنسيق بين وزارتي الخارجية والشباب والرياضة لإجراءات عودتهم على متن طائرتين يوم الجمعة الموافق ١٥ مايو، كما قامت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعامل مع طلبات المصريين بالخارج المسجلة على المنظومة، وتيسير إجراءات عودتهم، ومن هذه الدول المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ودولة روسيا الاتحادية وجمهورية السودان.

وكما قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باتخاذ الإجراءات التي تزيل أسباب تخوفات أولياء الأمور التي وردت بالشكاوى المسجلة على المنظومة المتعلقة بإجراءات انتهاء العام الدراسي، وإعداد الأبحاث لسنوات النقل، حيث قامت الوزارة بالاستجابة لطلبات ومقترحات المواطنين لتيسير سبل التواصل مع إدارة منصة تحميل الأبحاث (ادمودو) وكذلك إزالة أسباب شكاوى إجراءات تحميل الأبحاث، حيث تم نشر أرقام الدعم الفني للمنصة للتواصل عبر المكالمات و«واتس آب» و«تيليجرام»، وفي ذات الوقت تعاملت الوزارة مع شكاوى أولياء الأمور لطلاب الثانوية العامة بتذليل العقبات التي تواجه الطلبة لأداء الامتحانات، مع توفير الإجراءات الاحترازية المناسبة، كما تعاملت الوزارة مع شكاوى أولياء أمور طلبة الثانوية العامة والمدارس الدولية (IG) حول إلغاء امتحانات المواد التي لا تدخل بالمجموع واستبدالها بكراسة (بوكلت) يتم تسليمه فى الموعد المحدد لذلك