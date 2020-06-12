أخبار مصر | بتوجيه من وزيرة التضامن.. "الهلال الأحمر" يعقم دار الباقيات الصالحات

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بتوجيه من وزيرة التضامن.. "الهلال الأحمر" يعقم دار الباقيات الصالحات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحرك فريق الهلال الأحمر المصري، للبدأ في العمل بدار الباقيات الصالحات للتعقيم والتطهير ومد الدار بكافة المستلزمات الطبية من كمامات وقفازات وملايات وبعض المواد اللازمة للعزل الصحي للحالات المصابة بفيروس كورونا، وذلك تنفيذا لتوجيهات نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتواصلت وزيرة التضامن الاجتماعي، مع الدكتورة عبلة الكحلاوي رئيس مجلس أمناء جمعية الباقيات الصالحات، للاطمئنان على حالة نزلاء دار الباقيات الصالحات لكبار السن بالمقطم بعد إعلان إصابة ٩ مسنين بفيروس كورونا المستجد.

ووجهت الوزيرة بتوفير كافة الاحتياجات التي طلبتها الكحلاوي، كما وجهت عدد من الجمعيات الأهلية لمساندة جمعية الباقيات الصالحات ومدها باحتياجاتها العاجلة.

وكما تواصلت مع وزارة الصحة وتم إرسال فريق طبي إلى الدار لمباشرة حالة المصابين.

وكشفت الدكتورة عبلة الكحلاوي، رئيس جمعية الباقيات الصالحات، عن ظهور 8 أو 9 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 داخل المجمع.