أخبار مصر | وزير النقل يعلن دخول برج إشارات قها الخدمة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير النقل يعلن دخول برج إشارات قها الخدمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية بخط القاهرة الإسكندرية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم) بآخر إلكتروني حديث، ما يؤدي إلى تقليل فترة التقاطر بين القطارات وبالتالي زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

وأعلن الوزير دخول برج قها لإشارات السكك الحديدية، والمنطقة الأتوماتيكية بين قها وطوخ الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به، ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة الإسكندرية بطول 208 كيلومترات، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS)، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL.

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من 19 برجا رئيسيا و14 برجا ثانويا و80 مزلقانا، وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 74.5% وتم حتى الآن دخول 9 أبراج رئيسية الخدمة وهي (قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – ايتاي البارود – أبوحمص – طوخ – سندنهور - كفر الدوار - قها) بالإضافة إلى 8 أبراج ثانوية و42 مزلقانا الخدمة.

ولفت إلى أن برج قها يتحكم في 42 سيمافور ضوئي و3 مزلقانات تعمل أتوماتيكيا و24 موتور تحويلة.

وأورد أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات، يتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

ونوه بأنه جارٍ تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1869 كم بتكلفة 37 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.