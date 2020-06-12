أخبار مصر | وزير النقل يعلن دخول برج إشارات قها الخدمة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير النقل يعلن دخول برج إشارات قها الخدمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية بخط القاهرة الإسكندرية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم) بآخر إلكتروني حديث، ما يؤدي إلى تقليل فترة التقاطر بين القطارات وبالتالي زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.
وأعلن الوزير دخول برج قها لإشارات السكك الحديدية، والمنطقة الأتوماتيكية بين قها وطوخ الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به، ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة الإسكندرية بطول 208 كيلومترات، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS)، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL.
وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من 19 برجا رئيسيا و14 برجا ثانويا و80 مزلقانا، وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 74.5% وتم حتى الآن دخول 9 أبراج رئيسية الخدمة وهي (قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – ايتاي البارود – أبوحمص – طوخ – سندنهور - كفر الدوار - قها) بالإضافة إلى 8 أبراج ثانوية و42 مزلقانا الخدمة.
ولفت إلى أن برج قها يتحكم في 42 سيمافور ضوئي و3 مزلقانات تعمل أتوماتيكيا و24 موتور تحويلة.
وأورد أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات، يتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.
ونوه بأنه جارٍ تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1869 كم بتكلفة 37 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.
خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.
تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس
وأضاف أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
المحافظات التي سجلت أعلى وأقل معدل إصابات بفيروس كورونا
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 39726 و1377 حالة وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".