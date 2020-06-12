شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تعلن دخول برج قها لإشارات السككة الحديد الأوتوماتيكيه لخط «القاهرة/الإسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير دخول برج قها لاشارات السكك الحديدية والمنطقة الاتوماتيكية بين قها وطوخ الخدمة، بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة الإسكندرية، بطول ٢٠٨ كم، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS)، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL .

وأوضح الوزير، أن المشروع يتكون من (١٩ برج رئيسي و١٤ برج ثانوي و80 مزلقان )، وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت ٧٤.٥%، وتم حتى الآن دخول عدد ٩ برج رئيسي الخدمة وهي ( قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – ايتاي البارود – ابوحمص – طوخ – سندنهور- كفر الدوار- قها)، بالإضافة إلى ٨ برج ثانوي و٤٢ مزلقان الخدمة، لافتا إلى أن برج قها يتحكم في ٤٢ سيمافور ضوئي، وعدد ٣ مزلقانات تعمل أتوماتيكيا، وعدد ٢٤ موتور تحويلة.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية بخط القاهرة / الإسكندرية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم ) بآخر إلكتروني حديث مما يؤدي إلى تقليل فترة التقاطر بين القطارات، وبالتالي زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، مضيفا أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة لافتا إلى أنه جاري تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1869 كم بتكلفة 37 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.