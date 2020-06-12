شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل جامعة الإسكندرية»: استقبال 28 إصابة جديدة وتعافي 5 حالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هبة عبدالكريم المدير الإدارى لمستشفى مدن جامعة الإسكندرية المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) في سموحة، استقبال 28 إصابة جديدة، فيما تم تعافى وخروج 5 حالات جديدة من مصابى الفيروس، الجمعة.

وأوضحت «عبدالكريم» – لـ«المصري اليوم» – أنه بخروج الحالات الـ5 يصبح إجمالى حالات التعافي 310 حالات حتى الآن، فيما بلغ عدد الحالات التي جرى تحويلها إلى مستشفيات للعزل الصحى 56 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تحويل حالة للعزل والتعايش المنزلى لتحسن حالتها وقضاء فترة نقاهة في المنزل ليصل إجمالى الحالات إلى 94، مشيرة إلى أن نسبة التعافى تعدت 93% في المستشفى حيث يتبقى 48 مصابا في المستشفى لتلقى العلاج.