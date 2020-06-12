شكرا لقرائتكم خبر عن استنفار في شمال سيناء بعد ارتفاع إصابات كورونا وتسجيل أول حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استنفرت محافظة شمال سيناء كافة الجهود لحث المواطنين على أهمية تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بكورونا للحد من انتشار الفيروس أو الاصابة به داخل المحافظة .

وأكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،على أهمية تطبيق تلك الاجراءات ودعم جهود الدولة والقطاع الصحى من أجل حماية المواطنين من الاصابة والحفاظ على حياة المواطنين وصحتهم، مشيرا إلى أن المحافظة كانت ولا تزال من أقل المحافظات تأثرا بجائحة كورونا، ومثمنا جهود القطاع الصحى وكافة الجهود المتبعة واجراءات الدولة في هذا المجال .

وأعلن عن استمرار تطبيق الاجراءات وتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بمتابعة تنفيذها، والحرص على عدم وجود تجمعات واغلاق أماكن إقامة الأفراح والعزاء وتخفيض عدد العمالة في المصالح الحكومية، إلى جانب اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وإجراءات العزل والتقصي مع مختلف الحالات، إلى جانب مراقبة منافذ الدخول إلى المحافظة ووضع مراقبين صحيين عليها لفحص القادمين ومتابعتهم في محال اقاماتهم عن طريق الإدارات الصحية .

وأشار إلى توفير أماكن العزل ومخزون استراتيجى من الأدوية والمستلزمات الطبية والكمامات وأدوات النظافة والمعقمات وأدوات التطهير في مختلف مستشفيات المحافظة، واستمرار أعمال التعقيم والتطهير لكل المنشآت والمرافق والشوارع والميادين على مستوى المحافظة .

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة في المحافظة على تكثيف جهود مديرية الصحة وخاصة إدارات الطب الوقائى ومكافحة العدوى والرعاية الأساسية والتثقيف والاعلام الصحى في متابعة تطبيق كافة الاجراءات واتخاذ التدابير الاحترازية للتصدى للفيروس على مستوى المنشآت الطبية، إلى جانب تكثيف التوعية بمخاطر الفيروس وطرق الوقاية، علاوة على نشر تعليمات وزارة الصحة والاجراءات الوقائية والاحترازية وجهود الدولة في هذا الشأن .

وأشار الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائى إلى أهمية اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، معلناً أن الفترة الحالية أشد خطورة وضراوة لانتشار الفيروس، باعتبارها ذروة انتشار الفيروس، وأن الكمامة والواقيات الشخصية تمثل نسبة 80٪ من الوقاية ومكافحة الفيروس خلال الفترة الحالية .

وأضاف الدكتور حاسم حمدى مدير ادارة التثقيف والاعلام الصحى أن الادارة تقوم بتنفيذ استراتيجية تفعيل الإجراءات الوقائية والتوعية على مستوى المحافظة بشكل جديد بهدف دعم الطب الوقائى في التصدى لكابوس كورونا المستجد، وتوضيح طرق ارتداء الكمامة والماسك الطبى لكل من العاملين في القطاع الصحى والمواطنين واجراءات العزل المنزلى وغيرها.

واشار إلى تطبيق برنامج «صحة مصر» الصادر من وزارة الصحة وأهمية التسجيل في هذا التطبيق للاستفادة من الخدمات المقدمة من حيث الابلاغ عن أي حالة إصابة بالكورونا وخريطة بأقرب مستشفيات الكشف عنها، فضلاً عن التنبيه بمناطق الإصابات ٱو الحجر الصحى، وكيفية التعامل وكل تعليمات العزل المنزلى والمتابعة وتفاصيل خطة التعايش مع الفيروس التي تطبقها الدولة، إلى جانب آخر الأخبار والإحصائية اليومية للإصابات وغيرها .

وأشار إلى أن ارتفاع نسبة الاصابة مؤخرا هو مؤشر خطر يجب أن يتنبه له الجميع بالحرص على وقف أي سلوكيات ضارة للحد من انتشار الفيروس .

Advertisements

وأعلنت الدكتورة هبة العكاوى بادارة التثقيف والاعلام الصحى: «أنه في ظل تزايد الحالات الإيجابية في المحافظة تنبع ضرورة حماية أنفسنا وأسرنا وأطفالنا من كابوس كورونا باستمرار الإلتزام في البيت والبعد عن أماكن التجمعات بقدر الإمكان».

وتابعت: «أنه في حالات الاضطرار إلى النزول نحافظ على التباعد الاجتماعى وارتداء الماسك الطبى للحماية والتعقيم الفورى للأيدى بالكحول أو الغسيل بالماء والصابون لمدة لاتقل عن ٣٠ ثانية، مع مراعاة الحفاظ على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل والأطفال من الاختلاط، ودعم المناعة بالتغذية السليمة واتباع الاجراءات الوقائية والاحترازية».

ومن الجدير بالذكر أن محافظة شمال سيناء سجلت أمس أعلى اصابة بعدد 6 حالات ايجابية دفعة واحدة.. إلى جانب تسجيل أول حالة وفاة، وكان قد وصل عدد حالات الاشتباه على مستوى محافظة شمال سيناء البالغ 53 حالة، وأفادت نتيجة تحاليلها سلبية 36 حالة وايجابية 16 حالة أخرى، وهناك حالة لا زالت تحت البحث .

وقد تم شفاء حالتين من الحالات الايجابية، وتم حجز 6 حالات في مستشفى العريش العام و6 حالات أخرى في مستشفى بئر العبدالمركزى وحالة واحدة في مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية، إلى جانب حجز حالة أخرى منزليًا .