شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يبدأ جلساته الأحد بتصويت على 8 مشروعات قوانين ومناقشة الخطة والموازنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد مجلس الناوب جلساته غدا الأحد لمدة 3 أيام تنتهي الثلاثاء المقبل، ويناقش عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات.

ويصوت المجلس نهائيا على عدد من مشروعات القوانين، وهي مشروع قانون بتعديل قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، ومشروع قانون تعديل قانون هيئة السكك الحديدية، ومشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، ومشروع قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، كما يصوت نهائيا على تعديلات قانون هيئة الشرطة، وقانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، ومشروع قانون النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية وكلية الطب العسكري، وقانون مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان .

كما يناقش المجلس خلال جلسات الأسبوع الجاري عدد من مشروعات القوانين وهي، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019/2021-2022)، وخطة العام الثالث منها (2020/2021)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021.

كما يناقش مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب، عبدالمنعم العليمي وسلامة الرقيعيو، وشريف نادي، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، في ذات الموضوع .

ويناقش مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي وعشر عدد الأعضاء بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب، سلامة الرقيعي، ومصطفى كمال الدين حسين، وعبدالمنعم العليمي، ومحمد عبدالغني، وعشر عدد الأعضاء، وثلاثة اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب محمد عطا سليم، عفيفي كامل، أكمل قرطام، في ذات الموضوع.

كما يناقش المجلس عدد من الاتفاقيات الدولية وهي، قرار رئيس الجمهورية رقم (177) لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي.

Advertisements

و قرار رئيس الجمهورية رقم (118) لسنة 2020، بالموافقة على اتفاق قرض تمويل إضافي لبرنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي، الموقع في القاهرة بتاريخ 23/11/2019.