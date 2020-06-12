شكرا لقرائتكم خبر عن ماريان عازر: البرلمان الدولي للتسامح يدعم إعلان القاهرة بشأن ليبيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شاركت الدكتورة ماريان أمير عازر عضو مجلس النواب و رئيس لجنة الشباب و المراة في البرلمان الدولي للتسامح والسلام (IPTP) في الجلسة الطارئة التي عقدها رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام السيد أحمد الجروان، ورئيس البرلمان الدولي للتسامح والسلام والبرتو انريكي ايندي، وأعضاء هيئة المكتب والأمين العام، وذلك تمثيلا عن (70) برلماني هم أعضاء البرلمان الدولي للتسامح والسلام.
وأسفرت الجلسة عن إصدار بيان مشترك عن البرلمان الدولي للتسامح والسلام يدعم المبادرة المصرية للسلام في ليبيا.
ودعا البرلمان الدولي للتسامح والسلام جميع الأطراف المعنية وأعضاء مجالس النواب والمجتمع الدولي لدعم المبادرة المصرية للسلام، والتى تهدف للوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا، واحترام وحدة الأراضي والاستقلالية الليبية، وانسحاب جميع القوى والمقاتلين الأجانب.
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