شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد منطقة محور ربط مصر الجديدة بطريق شبرا بنها الحر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، بتفقد منطقة محور ربط مصر الجديدة بطريق شبرا بنها الحر. وتابع المحافظ أعمال رفع تراكمات القمامة أسفل المحور ورفع الإشغالات بالمنطقة المحيطة بالمحور والتى بدأت طوال الاسبوع الماضى. وأوضح المحافظ بأن المحور يساعد في تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة، وسينقل المنطقة بالكامل نقلة نوعية ويعد إضافة جديدة لشبكة الطرق التي تم تنفيذها الفترة الماضية، حيث أن منطقه الربط تبدأ من نزلة كوبري مسطرد حتي بداية طريق شبرا بنها الحر مرورا بحي شرق وحي غرب شبرا الخيمة، ويبلغ طوله 4200 م2، والمزمع افتتاحه خلال أسابيع. وشدد المحافظ على دفع الأعمال وسرعة الانتهاء من المرافق (الغاز- المياه -الصرف الصحي- والكهرباء). الوضع في مصر Advertisements

اصابات 39,726

تعافي 10,691

وفيات 1,377

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