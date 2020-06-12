شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. الهلال الأحمر يعقم دار «الباقيات الصالحات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ فريق الهلال الأحمر المصري العمل بدار الباقيات الصالحات للتعقيم والتطهير ومد الدار بكافة المستلزمات الطبية من كمانات وقفازات وملاءات وبعض المواد اللازمة للعزل الصحي للحالات المصابة بفيروس كورونا.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي تابعت علي مدار اليومين الماضيين حالة المصابين بالدار وتلقت عدة تقارير عن التدخلات التي قامت بها الوزارة ووجهت عدد من الجمعيات الاهلية لتقديم الدعم اللازم كما تم التنسيق مع وزارة الصحة لإرسال فريق طبي لمتابعة حالات المصابين.

وكانت الدكتورة عبلة الكحلاوي رئيس مجلس أمناء جمعية الباقيات الصالحات قد أعلنت عن إصابة 9 حالات من نزلاء دار الباقيات الصالحات لكبار السن.

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