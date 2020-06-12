شكرا لقرائتكم خبر عن هل انسحبت المستشفيات الخاصة من علاج مصابي كورونا؟.. «الصحة» ترد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نفت وزارة الصحة ما تم تداوله عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بشأن انسحاب المستشفيات الخاصة من علاح مصابي كورونا. و قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانسحاب المستشفيات الخاصة من علاج مصابي فيروس كورونا، مُوضحةً استمرار المستشفيات الخاصة في تقديم الخدمة الطبية اللازمة لمصابي فيروس كورونا وفقاً للشروط التي حددتها الوزارة لضمان سلامة كافة المتواجدين بهذه المستشفيات، فضلاً عن القيام بالتنسيق الدائم مع المستشفيات الخاصة للتأكد من توافر كافة الأدوية اللازمة لعلاج مصابي فيروس كورونا، وذلك في إطار جهود الوزارة للتصدي لأزمة فيروس كورونا . الوضع في مصر Advertisements

اصابات 39,726

تعافي 10,691

وفيات 1,377

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