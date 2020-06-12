شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة زيادة أسعار الأرز بالأسواق الفترة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن زيادة أسعار الأرز بالأسواق الفترة القادمة لقلة المعروض. وقام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار الأرز بالأسواق الفترة القادمة لقلة المعروض، مُوضحةً استقرار أسعار الأرز في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، حيث يتراوح سعر الكيلو ما بين 7 لـ 9 جنيهات، مع توافر مخزون استراتيجي منه، مُشددةً على شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 39,726

تعافي 10,691

وفيات 1,377

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