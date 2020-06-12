شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: تعقيم دار عبلة الكحلاوى للمسنين بعد إصابة 9 حالات بكورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بتعقيم وتطهير دار الباقيات الصالحات ومد الدار بكافة المستلزمات الطبية من كمانات وقفازات وملايات وبعض المواد اللازمة للعزل الصحى للحالات المصابة بفيروس كورونا.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي تابعت على مدار اليومين الماضيين حالة المصابين بالدار وتلقت عدة تقارير عن التدخلات التي قامت بها الوزارة ووجهت عدد من الجمعيات الاهلية لتقديم الدعم اللازم ،كما تم التنسيق مع وزارة الصحة لإرسال فريق طبي لمتابعة حالات المصابين

يذكر أن الدكتورة عبلة الكحلاوى رئيس مجلس أمناء جمعية الباقيات الصالحات أعلنت عن إصابة 9 حالات من نزلاء دار الباقيات الصالحات لكبار السن، بفيروس كورونا.

وكانت الفنانة نادية مصطفى، عضو نقابة المهن الموسيقية، أعلنت عن أن ‏فيروس كورونا انتشر فى دار مسنين تملكها الداعية عبلة الكحلاوى ‏ابنة الفنان محمد الكحلاوى، بمدينة 6 أكتوبر، حيث كتبت الفنانة نادية مصطفى على صفحتها على "فيس بوك": "‏السيدة الفاضلة عبلة الكحلاوي عندها دار مسنين فى أكتوبر ‏وانتشر فيها فيروس كورونا وهى مش ملاحقة علاج وعزل ومحتاجة ‏كمامات وجوانتيات وجهاز تنفس".‏

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