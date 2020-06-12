شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: التنسيق مع "الصحة" للكشف على 9 مصابين بكورونا فى دار عبلة الكحلاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حالة نزلاء دار الباقيات الصالحات لكبار السن بالمقطم بعد إعلان إصابة 9 مسنين بفيروس كورونا .

وتواصلت وزيرة التضامن الاجتماعي مع الدكتورة عبلة الكحلاوى رئيس مجلس أمناء جمعية الباقيات الصالحات ووجهت بتوفير كافة الاحتياجات التي طلبتها الكحلاوى، كما تواصلت وزيرة التضامن الاجتماعي مع وزارة الصحة وتم ارسال فريق طبي الي الدار لمتابعة حالة المصابين

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى عدد من الجمعيات الأهلية لمساندة جمعية الباقيات الصالحات ومدها باحتياجاتها العاجلة .

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وكانت الفنانة نادية مصطفى، عضو نقابة المهن الموسيقية، أعلنت عن أن ‏فيروس كورونا انتشر فى دار مسنين تملكها الداعية عبلة الكحلاوى ‏ابنة الفنان محمد الكحلاوى، بمدينة 6 أكتوبر، حيث كتبت الفنانة نادية مصطفى على صفحتها على "فيس بوك": "‏السيدة الفاضلة عبلة الكحلاوي عندها دار مسنين فى أكتوبر ‏وانتشر فيها فيروس كورونا وهى مش ملاحقة علاج وعزل ومحتاجة ‏كمامات وجوانتيات وجهاز تنفس".‏