شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز 6 أكتوبر: استكمال المرحلة الثانية من محطة المعالجة الغربية للصرف الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بأنه جارٍ استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من محطة المعالجة الغربية للصرف الصحي بمدينة 6 أكتوبر بطاقة 150 ألف م³/يوم، مشيراً إلى أنه كلف مسئولى الإدارات المختصة بالجهاز بمتابعة سير العمل بالمشروع لتنفيذ الأعمال بالكفاءة والجودة المطلوبة وفي التوقيتات المحددة.

وأشار المهندس شريف الشربيني إلى أن المحطة من المقرر أن تخدم مدن (6 أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر) نظراً للتوسعات العمرانية بهذه المدن، موضحاً أن المحطة تتكون من( ٦ أحواض ترسيب ابتدائى - 63 حوض تجفيف - 6 أحواض تهوية - 12 حوض ترسيب نهائي – 3 أحواض خرسانية - حوضين إحلال - 5 أحوض مناورة - وحوضي حفر، وذلك لاستيعاب الزيادة الواردة من مياه الصرف الصحي بالمدينة، بجانب مبنى إداري - ورشة - مسجد).

كان المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، قد تفقد في وقت سابق موقع مشروع الموقف الإقليمي الجاري تنفيذه على مساحة(62000م2) بالمدينة، والذي يقع في الفاصل السكنى الصناعي أمام بوابة المطورين.

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وقال المهندس شريف الشربيني، خلال جولته بالموقع: المشروع مصمم على أحدث مستوى بنظام البوابات الإلكترونية، ومن المقرر أن يشمل المشروع على مبنى تجارى بمسطح (600م2) مكون من طابقين وصالة انتظار، ومبنى إداري، ومبنى ورش، وكافيتريات لخدمة الركاب، ومظلات للأفراد ومظلات للأتوبيسات خرسانية ومعدنية، ومسجد يضم مصلى للسيدات، وغرف أمن وغرف كهرباء، كما سيتم نقل جميع المواقف العشوائية إلى الموقف الإقليمي.

وأضاف: يهدف المشروع لربط أحياء المدينة مع بعضها بالداخل، وكذا ربط المدينة بجميع محافظات الوجهين القبلي والبحري، بسعة استيعابية حوالي 27 أتوبيسا على مساحة (2600م2)، وعدد 114 "ميني باص" داخلي على مساحة (2870م2)، وعدد 280 "مينى باص" للربط بين المدينة والمحافظات المختلفة، وعدد 35 مكان انتظار للسيارات الملاكي، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار تحسين الخدمات المقدمة من جهاز المدينة لقاطنيها والمترددين عليها.