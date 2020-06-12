شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين: 30 جنيها سعر كيلو الليمون.. ومنخفض التنين والإقبال وراء ارتفاعه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عبدالستار النقيب العام للفلاحين الزراعيين، ان أسواق الخضار المحلية، شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الليمون ليترواح بين 30 وحتى 40 جنيهًا للكيلو جرام، وذلك بسبب التقلبات المناخية وزيادة الإقبال عليه لاحتوائه على فيتامين سي الذي يرفع المناعة لمواجهة أزمة كورونا.

ونفي نقيب للفلاحين، في تصريحات له اليوم، ارتفاع اسعار الليمون إلى 50 جنيها للكيلو، مستبعدا ان يصل إلى هذا السعر المبالغ فيه، لافتا إنّ السبب وراء ارتفاع أسعار الليمون هو زيادة مبيعات الليمون بالسوق والتي تخطت 30%، وانخفضت معدلات إنتاجه وتراجع المعروض منه بسبب التخزين.

وأوضح نقيب عام الفلاحين، أن أسعار الليمون تخطت في بعض الأماكن الـ35 جنيهًا للكيلو، مما تسبب في ذعر لدى المواطنين، قائلًا: «السبب هو زيادة الإقبال عليه وقلة الإنتاج خاصة وأن هناك تقلبات جوية شهدتها مصر أثرت على المحصول»، مما أدى إلى تلف أشجار ومحصول الليمون بسبب الرياح والعواصف التي شهدتها مصر وآخرها منخفض التنين.

وأوضح عبدالستار، أن كيلو الليمون يباع في المزرعة بـ20 جنيهًا ليصل إلى سوق الجملة بـ25 جنيها وإلى تاجر التجزئة بـ 30 جنيها ليشتريه المستهلك بـ35 أو أكثر».

ولفت عبدالستار،إلى استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بسبب إنتاج العروات الجديدة، وزيادة الأنواع من المحاصيل،لافتًا إلى أن «الحلقات الوسيطة المتعددة سبب متكرر لارتفاع معظم المنتجات الزراعية».

Advertisements