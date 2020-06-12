شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» توجه فريقا طبيا لدار «الصالحات الباقيات» بعد إصابة 9 مسنين بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تتابع نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي حالة نزلاء دار الباقيات الصالحات لكبار السن بالمقطم بعد إعلان إصابة 9 مسنين.
وتواصلت وزيرة التضامن الاجتماعي مع الدكتورة عبلة الكحلاوى رئيس مجلس امناء جمعية الباقيات الصالحات ووجهت بتوفير كافة الاحتياجات التي طلبتها الكحلاوى
كما تواصلت وزيرة التضامن الاجتماعي مع وزارة الصحة وتم ارسال فريق طبي إلى الي الدار لمباشرة حالة المصابين
كما وجهت القباج عدد من الجمعيات الاهليه لمساندة جمعية الباقيات الصالحات ومدها باحتياجاتها العاجلة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
39,726
-
تعافي
10,691
-
وفيات
1,377
كانت هذه تفاصيل خبر «التضامن» توجه فريقا طبيا لدار «الصالحات الباقيات» بعد إصابة 9 مسنين بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.