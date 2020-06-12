شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» توجه فريقا طبيا لدار «الصالحات الباقيات» بعد إصابة 9 مسنين بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتابع نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي حالة نزلاء دار الباقيات الصالحات لكبار السن بالمقطم بعد إعلان إصابة 9 مسنين.

وتواصلت وزيرة التضامن الاجتماعي مع الدكتورة عبلة الكحلاوى رئيس مجلس امناء جمعية الباقيات الصالحات ووجهت بتوفير كافة الاحتياجات التي طلبتها الكحلاوى

كما تواصلت وزيرة التضامن الاجتماعي مع وزارة الصحة وتم ارسال فريق طبي إلى الي الدار لمباشرة حالة المصابين

كما وجهت القباج عدد من الجمعيات الاهليه لمساندة جمعية الباقيات الصالحات ومدها باحتياجاتها العاجلة.