شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: «أسباب رفع البلاء» موضوع خطبة الجمعة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن موضوع خطبة الجمعة اليوم من مسجد سيدنا الحسين رضى الله عنه، سيكون بعنوان «أسباب رفع البلاء».

وأوضح أنه تم اختيار الشيخ مصطفى عبدالسلام أحد أئمة مسجد سيدنا الحسين لأداء الخطبة اليوم، في إطار خطة الوزارة لتمكين الشباب من مفاصل العمل العلمي والدعوى والإدارى.

وأكد وزير الأوقاف أنه تم التشديد والتأكيد على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس أثناء صلاة الجمعة.