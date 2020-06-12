شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء عمليتي ولادة قيصرية بـ«عزل كفر الدوار» في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مستشفى كفر الدوار العام المخصص للعزل الصحي لمصابي فيروس كورونا المستجد إجراء عمليتي ولادة قيصرية لسيدتين احداهن مقيمة في مركز كفر الدوار بالبحيرة والآخرى مقيمة بمحافظة كفر الشيخ.

وقال الدكتور محمود شهاوي الديب، نائب مدير المستشفى، إن فريق من الأطباء والتمريض قاموا بإجراء العمليتين متتاليتين، وقدم الدكتور ياسر زايد، مدير المستشفى الشكر للفريق على مجهوده في إجراء العمليتين بشكل متتابع.

وأوضح أن الفريق تكون من الدكتور إسلام إبراهيم، أخصائي التخدير، والدكتور سمير سليمان عطوة، استشاري الجراحة العامة، والدكتورة سعدية سعيد غالي، اخصائية النساء والتوليد، والدكتور محمد عبدالمنعم النجار، أخصائي أطفال، وشارك في إجراء العمليتين من التمريض شيماء مصطفى أحمد، ورباب مرسى وأحلام جمال وإيمان عيد وإيمان الروبي ووداد صبحي وهاجر الصافي وأمنية حنفي.

وأشار إلى أن الحالة الصحية للسيدتين مستقرة، وأن المولودين ذكرين، وكلاهما بحالة جيدة، وتم إيداعهما في حضانتين بالمستشفى وتخصيص طاقم من التمريض لرعاية الوالدتين وفريق آخر لرعاية الطفلين.