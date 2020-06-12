شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: مصر تتقدم 4 مراكز فى التصنيف الأسبانى للنشر العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن نتيجة التصنيف الأسبانى Scimago قد أعلنت لعام 2019 وقد شملت تقييم 231 دولة، موضحا أن مصر قد تقدمت فى الترتيب العالمى 4 مراكز حيث أصبحت الدولة رقم 32 من بين 231 دولة مقارنة بالترتيب 36 فى عام 2018 وبالتالى أصبح ترتيب مصر العالمى فى أعلى قائمة 13.8% من دول العالم وهو أعلى ترتيب حصلت عليه فى تاريخ النشر العلمى المتميز لمصر.

وأضاف الدكتور عبد الغفار فى بيان صادر عن وزارة التعليم العالى أن تصنيف SCImago (SIR) يهتم بتصنيف الجامعات والمراكز البحثية وفقاً لمؤشر مركب يجمع بين ثلاثة مؤشرات مختلفة تستند إلى أداء البحث (50%) ومخرجات الابتكار (30%) والتأثير المجتمعى (20%) ويتضمن كل مؤشر رئيسى على العديد من المؤشرات الفرعية، وبشرط أن تنشر المؤسسة ما لا يقل عن 100 بحث فى قاعدة بيانات SCOPUS فى عام التقييم.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار أن مصر تقدمت فى هذا التصنيف على العديد من الدول المتقدمة فى مساهماتها البحثية مثل النرويج، وباكستان، وهونج كونج، وإسرائيل، وسنغافورة، وفنلندا وغيرهم.

وأشار التصنيف إلى إدراج 38 جامعة ومؤسسة بحثية وأكاديمية مصرية فى تصنيف عام 2019، وعلى رأسهم جامعة القاهرة، ثم المركز القومى للبحوث، أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وجامعة عين شمس، وجامعة المنصورة، وجامعة الإسكندرية، وجامعة الزقازيق، وجامعة أسيوط، وجامعة بنى سويف، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

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وأرجع وزير التعليم العالى تقدم ترتيب مصر إلى عدة أسباب اتخذتها الدولة مثل زيادة عدد الجامعات بأنواعها المختلفة وعدد الكليات والمعاهد وبالتالى ارتفاع عدد أعضاء هيئة التدريس العاملين فى البحث العلمي، وتنوع التخصصات البحثية الحديثة التى تواكب التنمية الوطنية منها الأبحاث الناتجة عن معهد بحوث الإلكترونيات الجديد، والأبحاث الجارى العمل عليها من مدينة الفضاء المصرية، بالإضافة إلى التميز فى إجراء أبحاث فى مجالِ التكنولوجياتِ البازغةِ فى تحليةِ المياهِ (الأولى إفريقياً)، والثالثةَ إفريقيًا فى الزراعةِ الذكية، وفى النانو تكنولوجى (17 عالمياً)، والأبحاث المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، والدولة رقم (10 عالمياً) فى مجال علم الصيدلانيات وعلم السموم، وغيرهم.

وكشف الدكتور عبد الغفار أن هذا التصنيف يعتمد أيضاً على الابتكارات وهو ما اهتمت به الوزارة حيث وصل عدد طلبات براءات الاختراع عام 2018 إلى 2255 طلب (997 طلب للمصريين و1258 للأجانب)، تم منح 690 منهم براءة اختراع،ونوه كذلك إلى اهتمام الوزارة بالتوسع الإقليمى فى إنشاء الحاضنات التكنولوجية والتحالفات التكنولوجية وأودية العلوم التكنولوجية التى تخدم المجتمع وهو مؤشر هام فى تقييم هذا التصنيف.

وتابع الدكتور خالد عبد الغفار أنه يتوقع فى الفترة القادمة المزيد من الإنجازات والتقدم فى الأبحاث التطبيقية فى ظل تحديث القوانين والتشريعات المشجعة وإنشاء العديد من مراكز التميز البحثية والمعامل المركزية المعتمدة على مستوى الجمهورية.