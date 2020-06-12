التموين تكذب شائعة زيادة أسعار الأرز بالأسواق الفترة القادمة لقلة المعروض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة التموين ما تردد من أنباء بشأن زيادة أسعار الأرز بالأسواق الفترة القادمة لقلة المعروض، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار الأرز بالأسواق الفترة القادمة لقلة المعروض. Advertisements وأكدت فى تقرير رصد الشائعات للحكومة استقرار أسعار الأرز في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، حيث يتراوح سعر الكيلو ما بين 7 لـ 9 جنيهات، مع توافر مخزون استراتيجي منه، مُشددةً على شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية.

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