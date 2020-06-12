شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توضح حقيقة السماح للأندية بممارسة نشاطها الرياضى منتصف يونيو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن سماح الحكومة للأندية الرياضية بممارسة نشاطها الرياضي بدءاً من يوم 15 يونيو الجاري. Advertisements وأكد مجلس الوزراء، أنه لا صحة لسماح الحكومة للأندية الرياضية بممارسة نشاطها الرياضي بدءاً من يوم 15 يونيو الجاري، وأن القرار الخاص بالمؤسسات الرياضية لا يتضمن عودة النشاط الرياضي، ولكن يتضمن فقط السماح للأندية الرياضية بالبدء في تلقي اشتراكات الأعضاء، اعتباراً من 15 يونيو الحالي حتى 30 يونيو، وكذلك رفع كفاءة المنشآت وإعادة تأهيلها خلال هذه الفترة دون ممارسة النشاط الرياضي.

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