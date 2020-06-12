محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشيخ مصطفى عبد السلام، أحد أئمة مسجد سيدنا الحسين -رضي الله عنه- وأرضاه، بأداء خطبة الجمعة اليوم بالمسجد، في إطار خطة الوزارة لتمكين الشباب من مفاصل العمل العلمي والدعوي والإداري.
ويدور موضوع خطبة الجمعة حول أسباب رفع البلاء، مع التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس، والاعتذار للسادة الإعلاميين عن عدم تمكننا من استقبالهم مراعاة للظروف الراهنة حفاظًا على الجميع، نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.
وتقتصر إقامة شعائر صلاة الجمعة على مسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه- فقط وبنفس الضوابط التي وضعتها وزارة الأوقاف سابقًا، في حضور 20 مصليًا.
كانت هذه تفاصيل خبر صلاة الجمعة من مسجد الحسين بعنوان "رفع البلاء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.