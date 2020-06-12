مصر | سيولة مرورية بمحاور وكباري القاهرة والجيزة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر سيولة مرورية بمحاور وكباري القاهرة والجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيولة مرورية شهدتها محاور وكبارى محافظتى القاهرة والجيزة صباح اليوم الجمعة، وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، وسحب أى كثافات مرورية.

وظهرت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

كما انتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو،وشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما تواجد انتظام بحركة السيارات على الطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

الكمامة إجباري.. حملات على سائقي الأجرة بالمحافظات

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وفي سياق آخر، وجهت الإدارة العامة للمرور، تحت إشراف اللواء علاء متولي، مساعد وزير للإدارة العامة للمرور، عدة حملات لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه سائقي مركبات الأجرة المخالفين لقرارات ارتداء الكمامات الطبية.

وجاء ذلك في ضوء القرارات الصادرة بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائقي كافة أنواع مركبات الأجرة (داخل المدن وبين المحافظات) في حالة وجود أي راكب غير مرتدي الكمامة الطبية داخل مركبات الأجرة قيادتهم، باعتبار أن كل سائق مسئول عن سلامته وسلامة الركاب.

وتم شن بحملات أمنية مكبرة على مستوى الجمهورية لمتابعة تنفيذ تلك القرارات، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المواطنين، وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

وجاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي سياق آخر، وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن حملات مُكبرة لضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال البناء، حيث قامت أجهزة وزارة الداخلية بضبط 124 شخصًا لمخالفتهم القرار المشار إليه وذلك خلال 24 ساعة الآخيرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وجاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات.