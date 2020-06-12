شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: 7 آلاف متعافى إدمان استفادوا من جلسات الدعم النفسى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، والأمانة العامة للصحة النفسية الدورة التدريبية الثانية «أون لاين» على مدار يومين حول كيفية وقاية الفريق المعالج وكذلك مرضى الإدمان المستفيدون من الخدمات العلاجية من خلال المؤسسات المعنية بخفض الطلب على المخدرات خلال جائحة فيروس كورونا وآليات وطرق التعقيم المعتمدة بمراكز علاج وتأهيل مرضى الإدمان.

واستعرض عمرو عثمان، مدير الصندوق، الإجراءات الاحترازية التي اتخذها الصندوق لوقاية مرضى الإدمان من الفيروس، منها التنسيق مع الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والمستشفيات الشريكة بمد فترات العمل بالعيادات الخارجية، مع وجود إخصائيين للإشراف على التباعد الاجتماعى بين المرضى، ومتطوعين مسؤولين عن توزيع المطهرات بين المترددين على العيادات وتخصيص أماكن جيدة التهوية لانتظار المرضى، وكذلك التعقيم المستمر للعيادات وتطهيرها يوميا.

وأضاف أنه يتم صرف الأدوية «الحالات المستقرة» كل 15 يوما لتقليل التردد على العيادات ومنع التكدس ومنع الزيارات والإجازات لحالات «الحجز الداخلى»، وكذلك إعداد دليل توعوى إرشادى للوقاية من الفيروس وتوزيعه على مرضى الإدمان، بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية، بجانب تطوير خدمات تأهيل مرضى الإدمان عن بعد وتوفير برنامج للتأهيل النفسى لمرضى الإدمان من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية مع استمرار عمل الخط الساخن «16023» على مدار 24 ساعة لتقديم كافة الخدمات والمشورة في أي وقت أو من خلال متابعة جلسات البث المباشر على صفحة الصندوق من خلال المتخصصين.

وأوضح «عثمان» أنه مع بداية تطبيق الحظر المنزلى شهدت الاتصالات الواردة من الأسر للمشورة من الخط الساخن 16023 ارتفاعا وبث جلسات «أون لاين» لتقديم الدعم النفسى والرد على استفسارات المتعافين وأسرهم من خلال إخصائيين متخصصين وتنظيم جلسات العلاج الجماعى للمتعافين «أون لاين» حيث استفاد نحو 7 آلاف متعاف من هذه الجلسات حتى الآن.